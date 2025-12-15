この記事をまとめると ■東京のタクシーはかなりの確率でJPN TAXIに切り替わっている ■一方で地方ではそれほどJPN TAXIを見かけることがない ■JPN TAXIが全国で広まらなかったのにはふたつの理由があった 地方では見かけないのがJPN TAXI 東京では当たり前のように見かけるのに、地方に行くとほとんど目にしない。そんな車種のひとつにトヨタのタクシー専用車JPN TAXI（ジャパンタクシー）がある。代わりに地方でよく見るのは