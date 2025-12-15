デニーズジャパン（東京都千代田区）のファミリーレストラン「デニーズ」が、麺とトッピングが選べるオリジナル新メニュー「麻辣湯麺（マーラータンメン）」を12月17日に販売を開始します。【えっ！】トッピング13種を一挙、公開！ 全部、入れたら…超豪華じゃん！新メニューは、花椒（ホアジャオ）や八角といった香り高い香辛料を使用し、辛さの奥にしっかりとうまみを感じられるスープに仕上げています。ベースの具材は、ロ