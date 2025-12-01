フジテレビ系「かのサンド」が１１月３０日に放送され、サンドウィッチマン・伊達みきお、富澤たけし、ピン芸人・狩野英孝が出演した。宮城県出身のサンドウィッチマンと狩野で進行するお散歩バラエティー。この日は、ドランクドラゴン鈴木拓をゲストに招いた。狩野は若手時代に鈴木に悩みを相談した日のことを回想。「一時期、番組で、うまく結果出せずに悩んでいたとき。（鈴木が）『英孝ちゃん、スベらない方法を見つ