今年、芸歴44年目を迎えたダウンタウンの浜田雅功（62）が、初となるファンとの接触イベントを敢行した。11月29日、自身の個展「空を横切る飛行雲」に登場。約300人の来場者に手形を押した色紙を贈る交流会を実施し、握手も交わした。【もっと読む】結局、「見たい人だけが見るメディア」ならいいのか？ 「DOWNTOWN+」に「ガキ使」過去映像登場決定で考えるコンプライアンス「浜田さんクラスのお笑い芸人がファンと直接触れ合う