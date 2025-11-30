元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が30日、フジテレビ「日曜報道THEPRIME」（日曜前7・30）に出演。政権発足1カ月の高市早苗首相の“会食ゼロ”についてコメントした。番組では、政権発足1カ月となった高市首相がいまだ“会食ゼロ”だと紹介。もともと宿舎にこもって自分で作業したり、勉強したり、執筆稼働したりすることが多かった高市首相だが、現在は深夜まで自民党の議員らから頻繁にかかってくる電話に対応。“飲