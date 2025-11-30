美容エディター界きっての「コスメの目利き」との呼び声の高い森山和子さんが、毎月のお題に合わせて、製品への溢れ出る愛とともに令和の新名品を紹介するビューティ連載。第41回は、周りで被り続出な今すぐ取り入れて欲しいコスメをご紹介！「それどこの？」「これ、いいよね!!」が続出の、推し＆被りコスメお仕事柄、新製品を発売より前にいただく機会が多いので日常的に数々の製品に触れていますが、実際に自分のポーチの中に入