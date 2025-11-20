漫画家・イラストレーターの加藤のりこさんの漫画「自分の気持ちに素直になってすっきりした話」が、Xで話題となっています。【漫画】本編を読む長年プレイし続けているゲームシリーズの新作が発売されました。作者はこのゲームのために新しいゲーム機まで購入し、発売を心待ちにしていました。しかし、いざプレイを進めてみると…という内容で、読者からは「こういうことありますよね」「自分の『楽しい』を追求するのが一番