ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR松本駅、名物アナウンスが刷新も「まつもとぉ〜」独特の抑揚は継承… 長野県 企業・ビジネスニュース JR東日本 読売新聞オンライン JR松本駅、名物アナウンスが刷新も「まつもとぉ〜」独特の抑揚は継承される 2025年11月18日 8時32分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 長野県のJR松本駅で約40年にわたって列車の到着時に流れていたアナウンス 声優の沢田敏子の音声を使用したものだったが、17日に刷新された 「まつもとぉ〜、まつもとぉ〜」と語尾を伸ばした独特の抑揚は引き継がれた 記事を読む おすすめ記事 日テレ・岩田絵里奈アナ、ショックな事実が判明「どうしても信じたくなくて…」【オリコンライターズ】 2025年11月16日 18時0分 「座って帰れる有料列車」がほぼ“終点まで直通”に 京急12月ダイヤ改正 急行も早くなる！ 2025年11月13日 10時42分 変わり羽子板300点一堂に 久月本社で40年の歴史展 2025年11月15日 11時57分 清酒「久保田」40周年 渋谷で飲み手をつなぐ 体感イベントにファン行列 2025年11月12日 10時30分 元フジ・木佐彩子アナ、元ＮＨＫ・久保純子アナとの船旅ロケ！「中学生時代に塾で出逢って４０年」の友情 2025年11月13日 17時8分