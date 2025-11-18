松本駅の外観。リニューアル後のアナウンスでも「まつもとぉ〜」と語尾を伸ばす特徴が受け継がれた読売新聞オンライン

JR松本駅、名物アナウンスが刷新も「まつもとぉ〜」独特の抑揚は継承される

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 長野県のJR松本駅で約40年にわたって列車の到着時に流れていたアナウンス
  • 声優の沢田敏子の音声を使用したものだったが、17日に刷新された
  • 「まつもとぉ〜、まつもとぉ〜」と語尾を伸ばした独特の抑揚は引き継がれた
