◇第50回エリザベス女王杯（2025年11月16日京都競馬場）3歳、古馬の牝馬が京都芝2200メートルで覇を競うG1「エリザベス女王杯」が行われ、5番人気のエリカエクスプレスは12着に沈んだ。レースは単勝1番人気のレガレイラが制し、ホープフルS、有馬記念に続く3つ目のG1制覇。2着は4番人気のパラディレーヌ、3着には9番人気のライラックが入った。作戦通り逃げたエリカエクスプレスだったが12着に終わった。鞍上の武豊は「前