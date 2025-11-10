ペットを可愛がっている人は、それを人に見せたくなるもの。写真を見せてと頼めば、きっと喜んで見せてくれるでしょう。そして、気になる女の子がペットの写真を見せてくれたときにいいリアクションをすれば、好印象を抱かせることができるかもしれません。ということで今回は、オトメスゴレンの女性読者でペットを飼っているみなさんに、どんなリアクションが嬉しいのかを聞いてみました。【１】「○○ちゃんが寂しがるから、そろ