WRC 世界ラリー選手権】第13戦 ラリージャパン（11月8日／デイ3）【映像】勝田が「溝落とし」“オジエ超え”の猛アタックWRC（世界ラリー選手権）第13戦『ラリージャパン』が6日から9日の日程で愛知・岐阜を舞台に開催されている。地元出身ドライバーである勝田貴元は、競技2日目を終えた時点で総合2位につけたが、デイ3も攻めの走りで2022年大会での総合3位に続く、自身4度目のラリージャパンで3年ぶり2度目の表彰台獲得を射