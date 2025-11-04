[11.4 ACLEリーグステージ第4節](Eピース)※19:00開始主審:ケイシー・ライベルト<出場メンバー>[サンフレッチェ広島]先発GK 26 チョン・ミンギDF 4 荒木隼人DF 13 新井直人DF 19 佐々木翔DF 33 塩谷司MF 6 川辺駿MF 14 田中聡MF 18 菅大輝FW 41 前田直輝FW 51 加藤陸次樹FW 98 ヴァレール・ジェルマン控えGK 1 大迫敬介GK 21 田中雄大DF 3 山崎大地DF 15 中野就斗MF 10 マルコス・ジュニオールMF 24 東俊希MF 25 茶島雄介MF