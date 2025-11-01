◇ワールドシリーズ第6戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月31日トロント）ワールドシリーズ（WS＝7回戦制）で2勝3敗の崖っ縁に立たされたドジャースは31日（日本時間11月1日）、敵地トロントでブルージェイズと第6戦を迎え、6回1死からファンが乱入するアクシデントで試合が止まるアクシデントがあった。ドジャースが3―1と2点リードで迎えた6回裏の守備だった。先発の山本由伸投手が先頭のスプリンガーを遊ゴロに