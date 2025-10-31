「うどんスープ」「牡蠣だし醤油」などの製造販売を手掛けるヒガシマル醤油（兵庫県たつの市）が、「うどんスープ」と豆乳を使った鍋料理の作り方について、Xの公式アカウントで紹介しています。【豆知識】「えっ…」これが、うどんスープ×豆乳の“簡単鍋レシピ”です！ヒガシマル醤油は「『うどんスープ×豆乳』のレシピ お鍋にするともっと優秀なんです」と投稿。鍋料理の作り方について、「水200ミリリットルにうどんスー