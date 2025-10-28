秋田県の鈴木知事は28日、防衛省で小泉進次郎防衛相と面会し、秋田県内でクマによる人身被害が相次いでいることを受け、クマ捕獲活動支援のための自衛隊の派遣を要請した。要望を受けた小泉大臣は「この危機的な事態に対し、国民の暮らしと国民の命と暮らしを守ることを任務とする防衛省自衛隊としても、与えられた能力、権限を最大限に生かし、秋田県と協力して早急に対応策を練り、安全と安心を取り戻すべく対処していきたい」と