「ワールドシリーズ・第１戦、ブルージェイズ１１−４ドジャース」（２４日、トロント）ブルージェイズが大量１１得点でドジャース投手陣を粉砕。一発攻勢を見せ、本拠地で先勝した。２点を先行される展開だったが、ア・リーグ優勝決定シリーズで威力を発揮した打線の勢いは衰えていなかった。四回に無死一塁からバーショが外寄りのフォーシームを完璧に捉えた。打球はバックスクリーンを直撃。価値ある一撃で試合を振り出し