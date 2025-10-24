M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢10·î24Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Ïº£´ü6ÀïÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¥È¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦BEAST X¡¦ÃæÅÄ²ÖÆà¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡£¼éÈ÷Åª¤ÊËã¿ý¤ÇÇ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¿¤è¤êÍß¤·¤¤¤Î¤Ï¥é¥¹²óÈò¤è¤ê¤âÇòÀ±¤À¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÃæÅÄ²ÖÆà¡¢6ÀïÌÜ¤Ç½é¥È¥Ã¥×¤Ê¤ë¤«¡©ÃæÅÄ¤Î²áµî5Àï¤Ï2Ãå2²ó¡¢3Ãå3²ó¡£Êü½ÆÎ¨¤Ï0.07¡ó¤È40Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤â5°Ì¥¿¥¤¡Ê3¿Í¡Ë¤È¤¤¤¦Äã¤µ¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¼éÈ÷Åª¤ËÎ©¤Á²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ë¡£ºÇ½ªÈ×¡¢¤Ê¤ó