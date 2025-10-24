昨年即完売した「ダイアナ」の人気ブーツが、WEB・路面店限定カラーとして待望の再登場！艶やかな漆黒シルキーと赤いソールが織りなすレディな佇まいは、足元から気分を高めてくれます。10月23日(木)よりダイアナWEBSHOPおよび銀座本店・神戸店にて販売スタート。数量限定のため、お見逃しなく♡ ダイアナのブーツで叶える、美シルエット 定番人気の「レッドソールブー