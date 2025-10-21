10月30日〜11月17日にかけて行われる西武は21日、30日から行われる秋季キャンプのメンバーを発表した。隅田知一郎投手、渡部聖弥外野手らは南郷秋季キャンプ、高橋光成投手、今井達也投手らは所沢で行う。西武は30日〜11月17日まで宮崎・南郷市の南郷中央公園とファーム施設の「CAR3219フィールド」の2手に分かれて行われる。南郷組には隅田、渡部のほか、山田陽翔投手、ルーキーの篠原響投手ら27人。所沢は他に與座海人投手