SNSを更新ドジャースは19日（日本時間20日）、公式SNSでメディア非公開で行われた練習の様子を公開した。ワールドシリーズへ向け、ウエアもワールドシリーズ仕様となっている。球団の投稿では、フリーマン、マンシーらが体を動かし、ベッツやエドマンやコール、E・ヘルナンデスがバッティングを行う様子が収められている。投手陣ではグラスノー、佐々木、シーハンがキャッチボール。バンダがブルペン投球を行う様子が公開さ