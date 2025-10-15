¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï2004Ç¯¥Û¥»¡¦¥ê¥Þ°ÊÍè¤ÎPS´°Åê¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥­¡¼¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£9²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ7Ã¥»°¿¶¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¤òÃ£À®¤·¤¿¡£²÷Åê¤ò°ú¤­½Ð¤·¤¿¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¤Ï¡¢´°Åê¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£½é²óÀèÆ¬¤Î¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤Ë½éµå96.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó155.9¥­¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à