º´¡¹ÌÚ¤ÎÆ¯¤­¤Ö¤ê¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬GMÀä»¿ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ºÆ¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤«¤éµß±ç¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤·¤¿¡£ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÅÐÈÄ¤·¤¿3»î¹ç¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤òµß¤¦Æ¯¤­¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥´¡¼¥à¥¹GM¤Ï¶Ã¤­¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£º´¡¹ÌÚ¤Ïº£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç8»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤â¡¢±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Ë¤è¤ê5·î¤«¤éÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼Ä´À°¤ò·Ð¤Æ