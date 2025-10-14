佐々木は2死までこぎつけるも…【MLB】ドジャース 2ー1 ブルワーズ（日本時間14日・ミルウォーキー）ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦に2-1で勝利した。9回は佐々木朗希投手がまさかの乱調で降板となったが、後を継いだブレイク・トライネン投手がどうにか凌ぎきった。「マジでありがとう」「トライネン様！」とファンも“手のひら返し”している。2-0で迎えた9回