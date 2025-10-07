「打たれてもしょうがないと割り切って」とマウンドへ【MLB】ドジャース 4ー3 フィリーズ（日本時間7日・フィラデルフィア）ドジャース・佐々木朗希投手が6日（日本時間7日）、敵地で行われたフィリーズとのナ・リーグ地区シリーズ第2戦で1点リードの9回2死一、三塁から登板した。首位打者のトレイ・ターナー内野手を2球で二ゴロに抑え、ポストシーズンで2試合連続セーブをマークした。試合後の会見では穏やかな“朗希節”連発で