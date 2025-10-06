ロッテ2年目・寺地、シーズン最終戦は4番で1安打大ブレークした20歳の逸材は全く満足していなかった。ロッテ・寺地隆成捕手は5日、ZOZOマリンスタジアムで行われたソフトバンク戦に「4番・指名打者」で先発出場。4回に中前打を放ち、2打数1安打で今季の全日程を終えた。高卒2年目で116試合に出場した充実のシーズン。大きな飛躍を遂げた1年を振り返った。「できたこととできなかったことがあって、しっかり課題も見つかりました