プレーオフ初勝利【MLB】ドジャース 5ー3 フィリーズ（日本時間5日・フィラデルフィア）ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、フィリーズとの地区シリーズ第1戦に「1番・投手」で投打同時出場し、ポストシーズン初勝利を挙げた。6回9奪三振3安打3失点と好投。バットでは4打数無安打、4三振1四球。チームは逆転勝ちで先勝した。試合後、「試合前はデータと整理している段階では緊張感ありましたけど、試合で投げること