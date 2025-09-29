エンスカイ（埼玉県草加市）が、人気ゲームシリーズ「星のカービィ」のグッズ「星のカービィ カービィグッズコレクション 2025」を、10月3日から全国の郵便局とオンラインショップで販売します。年賀はがきセットは10月30日から商品ラインアップは「おもちもちもちクッション（ほおばり）」「おもちもちもちマスコット（ほおばり）」「ころ鈴根付 おもちカービィ（ほおばり）」の3種です。「星のカービィ おもちもちもちクッシ