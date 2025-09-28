【パリ＝平地一紀】国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）はソウルで２７日に開いた総会で、ウクライナ侵略を続けるロシアと同盟国ベラルーシのパラリンピック委員会の資格停止処分を全面的に解除すると決めた。これに対し、ウクライナの外務省と青年スポーツ省は同日、共同声明を発表し、ＩＰＣの決定について「恥ずべきものだ」と反発し、世界中のスポーツ界に批判するよう呼びかけた。声明でロシアがソ連時代からスポーツをプロ