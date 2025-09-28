2025年10月5日(日)「よこすか開国花火大会2025」が開催されます。横須賀の海に打ち上がる色とりどりの花火は圧巻のひとこと。同日「日米親善ヨコスカフレンドシップデー2025」も開催され、合わせて人気を集めています。当日のアクセス情報やおすすめの観賞スポット、有料観覧席についてなど、当日までにチェックすべき情報を解説します。「よこすか開国花火大会」の特徴「よこすか開国花火大会」の花火を手がけるのは、山梨県市川