Netflixシリーズ『グラスハート』のヒロイン・西条朱音役で注目を集めている宮粼優さんがRayに初登場！そこで今回は、“お仕事”をテーマに、作品の魅力などアレコレ話してもらったよ。飾らない言葉のひとつひとつをお見逃しなく♡宮粼優のじゆうきままな東京散歩三重県育ちの透明感あふれる白い肌にピュアな瞳、キュートな笑顔。Netflixシリーズ『グラスハート』のヒロイン役で注目を集めている宮粼優さん