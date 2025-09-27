今季15登板で5勝5敗、防御率5.38で終了【MLB】パドレス 7ー4 Dバックス（日本時間27日・サンディエゴ）パドレスのダルビッシュ有投手は26日（日本時間27日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦で5回6安打2四球4奪三振で2失点と粘りの投球を見せ、5勝目をマーク。今季15登板で5勝5敗、防御率5.38でレギュラーシーズン最終登板を終えた。試合後には来季からメジャーリーグで導入される自動ボール・ストライク判定（ABS）のチャレ