韓国エンタメ界の「大手中の大手」であるCJグループの会長が“怪しいパーティー”を開いていると報じられ、その実態を調べてほしいという市民からの告発が寄せられた。【画像】権力者による“性加害”、韓国でもまた、文化体育観光部が事実関係の把握に乗り出したとも伝えられた。9月26日、複数の韓国メディアによると、ある市民がCJグループのイ・ジェヒョン会長のパーティーに関連した民願を国民申聞鼓に提出した。告発人は、こ