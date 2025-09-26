ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > JR九州が博多駅「空中都市」の計画中止を発表 採算性がとれないと判… ホテル 福岡市 連結決算 読売新聞オンライン JR九州が博多駅「空中都市」の計画中止を発表 採算性がとれないと判断 2025年9月26日 12時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと JR九州は26日、「博多駅空中都市プロジェクト」を中止すると発表した 同計画は博多駅で在来線の線路上に新たな駅ビルを建設するもの 工事費が想定より2倍弱になる見通しとなり、採算性がとれないと判断した 記事を読む おすすめ記事 自宅冷凍庫に長女の遺体「20年前に入れた」75歳女を逮捕 2025年9月25日 17時48分 【秘蔵写真で紡ぐ】竹内結子さん（享年40）「亡くなってちょうど5年」あなたの笑顔を忘れない 2025年9月26日 8時0分 田中みな実 “やりすぎ美容法”に疑問の声も…朝のルーティン動画で見せた“大量サプリメント摂取”にファン驚愕 2025年9月25日 17時50分 「水着をずらして性器を...許せない」スイミングスクールで娘が盗撮被害 インストラクターの男は「バレるリスクも低く都合よかった」なぜ防げなかった？ 「二度と被害者を出させない」両親はスクール側に"第三者による検証"求め民事調停を申し立て 2025年9月25日 20時0分 小川晶前橋市長のラブホ密会報道で市役所にクレーム殺到「みっともない言い訳」「辞めろ」 2025年9月25日 19時20分