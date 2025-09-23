＝LOVEの高松瞳さんが始球式で大暴投■ロッテ 2ー0 日本ハム（22日・エスコンフィールド）22日にエスコンフィールドで行われた日本ハム-ロッテ戦で「＝LOVE（イコールラブ）」の高松瞳さんが始球式を行った。大暴投で「わー！」と絶叫。SNSでは「ビジュ爆発してるよ」「最強かよ」とコメントが寄せられた。メンバーが見守る中、背番号「13」の日本ハムのユニホームで登場。「始めてです。めちゃめちゃ緊張しているんですけど、