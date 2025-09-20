アメリカ・ニューヨーク州で、女性が運転する車が横転し、激しい炎を上げる車内に女性が閉じ込められる事故が発生した。女性は、地元で活躍するラッパーの男性らによって、ガラスを割って引き出され、無事救出された。女性はやけどを負ったが、命に別条はないという。「彼は素晴らしい」炎上中の車のガラスを割り救出アメリカ・ニューヨーク州の高速道路でカメラが捉えたのは、横転した状態で激しい炎を上げる車だ。女性が運転する