16日、熊本・玉名市の川に架かる橋の欄干に設置されていた金属製の板4枚が、いつの間にかなくなっていた。管轄する事務所は警察に被害届を提出するとしていたが、17日にこのニュースを報じると、盗まれたとみられる金属板が熊本市内で発見された。橋の「金属板」なくなる…高騰する金属を狙ったか？熊本・玉名市の川に架かる橋に起きた異変。橋の欄干に設置されていた金属製の板4枚が、いつの間にかなくなっていたのだ。被害が確認