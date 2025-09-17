来月10月の電気・ガス代は補助金の終了により、一般家庭で月額700円程度値上がりする見通しです。きょう発表された貿易統計を元に推計した来月使用分の電気代は、東京電力管内の一般モデル家庭で今月より515円高い、8647円となる見通しです。燃料費が下がった一方で、政府の物価高に対応した電気・ガスの補助金が9月で終了することが影響しています。また、ガス料金についても同様に補助金がなくなることから、東京ガス管内では、