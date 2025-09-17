東海地方では12日の大雨で地下駐車場が水没してから5日、ようやく被害の全体像が見え、完全に水没していた地下2階の様子が公開されました。12日に三重・四日市市で1時間に120mmを超える雨が降り、市の中心部にある地下駐車場が水没しました。地下2階部分、高さ3.5メートル全てが水没し、調査で114台の車両が確認されました。映像では、完全に水没したことで流されたのか、白い車は通路のど真ん中に位置しているのが分かります。車