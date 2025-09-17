ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 新潟駅で10代女性に暴行加えケガさせた疑い 16歳女子高校生を逮捕 高校生 時事ニュース TeNYテレビ新潟ニュース 新潟駅で10代女性に暴行加えケガさせた疑い 16歳女子高校生を逮捕 2025年9月17日 15時40分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 10代女性に対する傷害容疑で16歳の女子高校生が逮捕された 7月にJR新潟駅の南口周辺で殴る、蹴るなどの暴行を加えた疑い 「態度が生意気だったので、殴ったり蹴ったりした」と容疑を認めているそう 記事を読む おすすめ記事 SixTONES森本慎太郎、広瀬すずへの“近すぎる距離感”に「しんどすぎ」ファンに広がるざわめき…“過去の交際相手”の悪夢再来か 2025年9月17日 20時12分 リアル恋人との婚約を破棄し、AIキャラと結婚した女性「言葉で愛し合った後、“最後”まであります」異次元すぎる愛の形を選んだ32歳のリアル 2025年9月17日 11時0分 横浜 インターホンで玄関を開けた女性が刺される 警察、容疑者の男を逮捕 2025年9月17日 22時10分 【ポスト石破】ネット荒れる「センス悪すぎ」「財源は？」「またばら撒き」 小林鷹之氏「定率減税」また財源なしのバラ色減税案 過去３兆円弱「２万円給付と同じ」「なぜ時限」「いい加減はよやれ」 2025年9月17日 18時28分 NHK総局長 薬物逮捕で「ばけばけ」降板、清水尋也容疑者の「誓約書」提出漏れ明かす 2025年9月17日 19時22分