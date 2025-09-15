株式会社Gabは、炭化技術によって、これまで再利用が困難だった廃棄物を独自のプロセスで炭化し、人工レザーをはじめとする多様な"選べる素材（再資源）"へと変換する新循環ソリューション「.Garbon（ガーボン）」を2025年9月10日（水）に始動した。その発表に先がけて、9月9日（火）にメディア向けの先行発表ラウンドテーブルを開催し、同社代表の山口萌斗氏が登壇した。2025年8月31日(日)、大阪・関西万博JAXA常設展示ブースにて