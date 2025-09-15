ポーランド空軍のSu-22（画像：ポーランド空軍）乗りものニュース

欧州でSu-22戦闘爆撃機を正式に退役 ポーランドが最後の運用国

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ポーランド空軍は9日、Su-22戦闘爆撃機が正式に廃止されたと発表した
  • 欧州でSu-22を運用していた最後の国はポーランドだった
  • 今回の退役で同機が欧州の空から姿を消すことになる
