[9.14 J2第29節 山口 2-1 千葉 維新]J2リーグは14日、第29節を開催した。ジェフユナイテッド千葉はレノファ山口FCと対戦し、1-2で敗れて暫定3位に転落した。4ポイント差の上位は首位の水戸ホーリーホック、2位のV・ファーレン長崎が勝ち点54で並んでいる。一方の山口は18位に浮上して残留圏まで勝ち点5差となった。前半を優位に戦ったのは19位で今節を迎えた山口。千葉はなかなかチャンスを作れない中で前半13分、DF高橋壱晟の