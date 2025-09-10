2023年5月、長野県中野市で散歩中の女性2人と、駆けつけた警察官2人を殺害したとして殺人と銃刀法違反に問われている青木政憲被告（34）の初公判が9月4日に長野地裁（坂田正史裁判長）で開かれた。被告は罪状認否で10秒ほど沈黙し、「黙秘します」と述べた。初公判では被告が事件を起こすまでの生活のほか、事件当時の緊迫した状況も明らかになった。【写真】青木被告が卒業アルバムにつづった文章＊＊＊ひょろっとした