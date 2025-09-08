米初対戦となった菅野智之から47号先頭打者弾＆2打席連続の48号【MLB】ドジャース 5ー2 オリオールズ（日本時間8日・ボルティモア）ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、本拠地で行われたオリオールズ戦で2打席連続本塁打を放ち、連敗ストップに貢献した。今季48号に達し、ヤンキースの“伝説の本塁打王”を置き去りにした。菅野智之投手とメジャー初対決となった初回無死の第1打席、シンカーをバックスクリーン右