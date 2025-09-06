米ジョージア州にある韓国・現代自動車の工場＝3月（AP＝共同）【ワシントン共同】米移民・税関捜査局（ICE）は4日、南部ジョージア州にある韓国の現代自動車の工場に踏み込み、不法滞在や不法就労の疑いがある外国人労働者ら475人を拘束した。大半が韓国人という。ICE高官が5日発表した。強硬な不法移民対策を掲げるトランプ政権による取り締まりの一環。韓国の聯合ニュースは5日、韓国外務省が「懸念と遺憾の意」を表明した