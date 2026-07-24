アメリカのトランプ政権は、60の国と地域を対象とした新たな追加関税を発表しました。日本に対する税率は12.5%で、日本時間午後1時過ぎに発動します。アメリカの通商代表部は23日、強制労働で作られた製品に対する十分な輸入制限措置をとっていないとして、「通商法301条」に基づき、60の国と地域に10%から12.5%の追加関税を課すと発表しました。日本に対する税率は12.5%で、日本時間きょう午後1時1分に発動するとしています。一方