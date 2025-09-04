自民党の幹事長ら党四役が参院選惨敗の責任を取って、一斉に辞意表明した余波が広がっている。続投を表明した石破首相（党総裁）は４氏の後任を決めないことで事実上の体制維持を図る構えだが、党運営や他党との協議の停滞は避けられず、首相は窮地に追い込まれつつある。（谷口京子、鷹尾洋樹）◆「いつまで」自民の小野寺政調会長は３日、党本部に入ると淡々とした表情で政調会長室に向かった。森山幹事長は奄美振興などを議