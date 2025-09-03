学校に1人1台のコンピュータ環境を導入する「GIGAスクール構想」第2期がスタート。第1期の各自治体での評判や活用事例を参考に、WindowsからiPadに鞍替えするところが増えています。そのようななか、ユニークな取り組みを進めたのが岐阜市。先生が使う校務用パソコンをWindowsからMacに鞍替えし、市内の公立学校の先生すべてにMacBook Airを1台ずつ貸与。2学期が始まるこの9月から本格的に利用を開始しました。公立学校の校務用端