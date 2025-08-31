仕事終わり、彼氏から届くLINEはうれしいもの。それは男性も同じです。では、どんな文章を送ると、男性のテンションをグッと上げられるのでしょうか。『スゴレン』男性読者に聞いた「仕事終わりに届くと男性のテンションが上がる『彼女からのLINE』」を紹介します。【１】「疲れてるだろうから、返信しなくてもいいよ」と、彼氏を気遣うLINE「彼女のやさしさに泣きそうになる」（２０代男性）というように、仕事終わりの彼氏を気遣