テイラー・スウィフト（35）とトラヴィス・ケルシー（35）は、ファンの間で期待されているような「ロイヤルウェディング」級の盛大な挙式を行う予定はないようだ。 【写真】テイラー・スウィフトの婚約指輪 シンガーソングライターのテイラーと、NFLカンザスシティ・チーフスのタイトエンドであるトラヴィスは、2年間の交際を経て、８月26日に婚約を発表。これを受けて、挙式の規